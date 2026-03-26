俳優宮世琉弥（22）が25日、都内で、「BURBERRY HER SAKURA JOURNEYポップアップオープニングイベント」に登壇した。実際に香水を使用し、「華やかで春にぴったりです。つけると人によってチェリーの香りが強かったり、バニラの香りが強かったり」と変化を楽しんだ。自身にとって香水とは「気分を上げる」アイテムだという。「アーティスト活動もさせていただいていて、ライブ前とか、自分のモチベーションを上げる時につけた