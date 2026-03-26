※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年4月号からの転載です。この記事の画像を見る YouTubeというプラットフォームには、私たちの知らない世界のことを見せてくれるYouTuberたちが大勢いる。そのひとり、おのださんは「旅行系YouTuber」として、旅に関するさまざまな情報発信をし、人気を集めている人物だ。ファーストクラスの優雅さをレポートしたり、クルーズ船や夜行列車での旅模様を伝えたりと、おのださんの動画はどれも