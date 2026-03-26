子どもの結婚にあたり、挙式費用や新生活の準備資金を親が負担するケースもあるでしょう。一方で、「まとまった金額を援助すると贈与税がかかるのではないか」と不安に感じる人もいるかもしれません。 もっとも、結婚費用の援助はすべてが課税対象となるわけではなく、支払い方や目的などによって扱いが異なります。本記事では、結婚費用と贈与税の関係について整理します。 原則は「個人からの財産取得＝贈与