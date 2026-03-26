食べ放題や飲み放題のお店は、好きな料理を好きなだけ楽しめる点が魅力ですが、利用する際には一定のルールやマナーがあります。中には「残すのはもったいない」と考え、持参した容器に料理を入れて持ち帰ろうとする人もいるようです。 しかし、その行動が一般的なのか、またマナーとして問題がないのか悩む人も少なくありません。本記事では、食べ放題店での持ち帰りの考え方やマナー、トラブルを防