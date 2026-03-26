曖昧な指示の本来の意図を読み解くにはどうすればいいか。500以上の企業や官公庁に組織変革支援を行ってきた沢渡あまねさんは「ふわっとした依頼の不明点を明確にするには、『仕事の5つの要素』に沿って問いを立てるといい」という――。※本稿は、沢渡あまね『任され型』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／VivianG※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／VivianG■ある日突然、新商品開発の依頼を受