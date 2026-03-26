【モデルプレス＝2026/03/26】タレントの雛形あきこが3月25日、自身のInstagramを更新。結婚記念日のプレゼントショットを披露した。【写真】48歳タレント「センス抜群」再婚した俳優夫からもらった豪華プレゼント◆雛形あきこ、結婚記念日にもらったものとは雛形は「結婚記念日に旦那さんから花束をもらいました これからもよろしくお願いします」「＃結婚記念日」「＃花束」とつづり、夫で俳優の天野浩成から贈られた花束と写っ