【モデルプレス＝2026/03/26】女優の本田翼が3月26日、都内で行われた「BURBERRY HER SAKURA JOURNEY ポップアップオープニングイベント」に出席。最近心機一転したことを明かした。【写真】33歳美人女優、春全開トレンチコート×ブーツの全身コーデ◆本田翼、お花見予定は？お花見の時期にちなみ、お花見予定を聞かれた本田は「友達を一応誘ってみたんですけど、答えてもらえなかったです（笑）」とコメント。「私の周りは先の予