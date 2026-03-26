【モデルプレス＝2026/03/26】フジテレビの小山内鈴奈アナウンサーが2026年3月26日、同局系朝の情報番組「めざましテレビ」（毎週月曜〜金曜：5時25分〜8時14分）に出演。卒業を報告した。【写真】「めざましテレビ」卒業のフジアナ、出演当初の初々しい姿◆小山内鈴奈アナ「めざましテレビ」卒業同番組のエンタメキャスターを務めていた小山内アナは「この4年半、本当にいろいろな取材やインタビューに行かせていただいて、すべて