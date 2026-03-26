【モデルプレス＝2026/03/26】新しい学校のリーダーズのKANONが3月25日、自身のInstagramを更新。印象が変わるヘアスタイルを披露し、反響が寄せられている。【写真】新しい学校のリーダーズメンバー「大人っぽくて二度見」衝撃のヘアスタイル◆ 新しい学校のリーダーズKANON、巻き髪スタイルで印象ガラリKANONは「ヘアメイクさんが髪を巻いてくれた〜」とつづり、普段のストレートヘアとは雰囲気がガラリと変わる巻き髪スタイルを