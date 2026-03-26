ついにデビュー前の練習生にまで、私生活を脅かす過激ファン、いわゆる“サセン”の手が伸びた。3月25日、SMエンターテインメントは、男性練習生チーム「SMTR25」の私生活を深刻に侵害する行為が相次いでいるとして、異例の警告文を発表した。【画像】今年デビュー？ SM練習生チーム「SMTR25」その被害は、宿舎への無断侵入、過度な身体接触、タクシーへの無断同乗だけでなく、建物内で練習生の名前を叫ぶ騒音行為、ゴミの不法投棄