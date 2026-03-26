【モデルプレス＝2026/03/26】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が3月26日、自身のInstagramを更新。日本の街中での写真を公開し、注目が集まっている。【写真】22歳K-POP日本人メンバー「プラベ感満載で貴重」寿司屋でお酒持つ姿◆IVEレイ、日本の街中降臨レイは「ごちそうさまでした」とつづり、写真を投稿。寿司屋でレモンサワーのタンブラーを片手に持った姿やライトアップされた東京タワーの前でポーズを決