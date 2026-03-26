【モデルプレス＝2026/03/26】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が3月25日、自身のInstagramを更新。長男との肩組みショットを公開し、話題となっている。【写真】38歳プロフィギュアスケーター「兄弟みたい」“スタイル抜群”長男との2ショット◆織田信成、長男との2ショットを公開織田は「本日、39歳をお迎えました！サンキュー（39）」とつづり、誕生日を迎えたことを報告。「長男は無事志望校に合格 身長は順調に