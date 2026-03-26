TOMORROW X TOGETHER（TXT）が、新アルバムのリリースに先駆け、ファンに新曲をいち早く届ける。3月25日、TOMORROW X TOGETHERは「Weverse」を通じて8thミニアルバム『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』のアルバムプレビューイベントの開催を発表した。【写真】TXT・ボムギュ＆中島健人、"日韓美男子"コラボイベントは、3月31日にソウル・城東（ソンドン）区の「ソンスユルミュージック」にて計3回にわたり開催され