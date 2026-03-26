【モデルプレス＝2026/03/26】俳優の塩野瑛久が3月26日、都内で行われた「BURBERRY HER SAKURA JOURNEY ポップアップオープニングイベント」に出席。新生活でのおすすめを語った。【写真】31歳大河俳優、黒ジャケット×デニムで圧巻オーラ◆塩野瑛久、新生活でのおすすめ黒のジャケットにデニムを合わせたコーディネートで登場した塩野。香水を「自分の気分を上げてくれる、自己肯定感を上げてくれるような、1個の武器」と表現し、