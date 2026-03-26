銀座コージーコーナーは、「銀座プリン」と同じ価格で、容量を60%増量した「ジャンボな銀座プリン」を全国の生ケーキ取扱店で販売する。販売期間は、2026年3月27日から4月9日ごろまで。※北海道･九州地方、福井県･京都府･滋賀県･鳥取県･島根県･山口県･愛媛県･高知県に生ケーキ取扱店はない。※「ジャンボな銀座プリン」の販売期間中は、「銀座プリン」は取り扱わない。【「ジャンボな銀座プリン」の商品画像はこちら】素材本来の味