結婚式やその二次会は、参加者がみな着飾っていて、とても魅力的に見えるものです。会場できれいな女の子を見かけて、ドキッとするような経験をしたことがある人は多いでしょう。そんなとき、どのように声をかけると印象が良いのでしょうか？今回は「結婚式の二次会において、気になる女の子に声をかけるときの一言９パターン」をご紹介します。【１】「式の最中から気になっていました」と素直に打ち明ける。「意識していない間