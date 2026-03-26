歌手のホン・ソボムとチョ・ガプギョンの長男が不倫疑惑をめぐり離婚したとされるなか、過度な批判や中傷に対する無念の思いを訴えた。最近、あるYouTubeチャンネルには、ホン・ソボムとチョ・ガプギョンの息子ホン・ソクジュンと離婚したA氏が、妊娠中に夫が不倫していたと主張する動画が公開された。【写真】妻と離婚できず、女優と“不倫関係”の映画監督A氏は2024年2月にホン・ソクジュンと結婚し、翌3月に妊娠。しかし、体育