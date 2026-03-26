気心の知れた仲であればこそ、彼女の前では甘えたくなるというのが男性の本音でしょう。しかし、空気を読めずに独りよがりな行動を取ってしまうと、怒りを買うこともあるようです。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「このタイミングでやる？彼女を激怒させた『間の悪い行動』」をご紹介します。【１】ケンカして気まずい雰囲気なのに、身体をべたべた触る「機嫌が悪いときに甘えてくるのはイラッと