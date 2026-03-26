チェーンブランドを中国語で表すとどう書く？「なるほど！」と意外な発見があるかも！中国語で「星巴克」の意味は？中国語で「星巴克」と表すチェーンブランドはなんでしょう？ヒントは大人気のコーヒーチェーンで、「星」がポイントです！いったい、中国語で「星巴克」と表すチェーンとは……？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「スターバックス」でした！スターバックスとは、