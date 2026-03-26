日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？「捥ぐ」はなんて読む？「宛」が入った漢字は「腕（うで）」や「椀（わん）」などよく目にする漢字が多いですが、「捥」はあまり見慣れない漢字ですよね。てへんがつくので、手を使った動作を表す言葉です。きっと耳にしたことがあるはずですよ！