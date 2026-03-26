◆センバツ第８日▽２回戦大阪桐蔭―三重（２６日・甲子園）春夏１０度目の全国制覇を目標に掲げる大阪桐蔭は、２６日の２回戦で２年ぶりの８強入りを目指し三重と対戦する。２４日の１回戦は熊本工に完封勝利。背番号「１０」で身長１９２センチの大型左腕・川本晴大（２年）が１５０球を投げ被安打３、１４奪三振で完封した。この日はエースナンバー「１」を背負う最速１５３キロ右腕・吉岡貫介（３年）が先発。西谷浩