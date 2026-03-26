北里琉 俳優の北里琉が、４月12日よる10時15分からスタートするドラマ『エラー』（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット枠）に出演することが決定した。 言いにくいこともズバズバと口にし、大人たちを翻弄する近藤さくらを演じる。畑芽育＆志田未来がW主演を務めるドラマ『エラー』。 とある女性を死なせてしまったユメ（畑芽育）と、その死により生きる意欲を失ってしまった女性の一人娘・未央