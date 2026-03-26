桜前線が例年より早いスピードで北上しています。北陸地方も今週末から来週はじめにかけて開花ラッシュとなるでしょう。この先も高温傾向が続き、週明け30日(月)頃をピークに最高気温が20℃超えの所も出てきそうです。開花から満開になる期間も平年より短くなるため、お花見の計画は早めに立てておきましょう。この先一週間は高温傾向が続き20℃超えも31日頃は広く雨27日(金)は高気圧に覆われるため、天気は回復し次第に晴れるで