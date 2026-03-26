景徳鎮市の自宅で磁器について研究する曹浪さん、胡韻月さん夫婦。（３月１１日撮影、景徳鎮＝新華社記者／周密）【新華社南昌3月26日】中国江西省景徳鎮市は「磁器の都」として世界にその名が知られている。芸術を学んだ多くの若い職人が集まり、身に付けた技術でビジネスチャンスを模索しながら、芸術家としての夢をかなえようとしている。曹浪（そう・ろう）さん（36）、胡韻月（こ・いんげつ）さん（36）夫婦もそうした夢を