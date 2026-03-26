俳優の西島秀俊が26日、都内で開催されたサントリージン「翠(SUI)」新CM発表会に登壇した。新CMの「晩メシソーダ」にちなみ、料理についてのトークを展開。“晩メシ”に欠かせないものや箸が止まらなくなる“晩メシ”について語った。【全身ショット】顔が小さすぎる！かわいい杉咲花西島にとって欠かせない食べ物は「白米」だという。海外に行くときも持っていくほどの好物で、「海外では自分で（ご飯を）作ることが多いです