JRAは26日、函館競馬場（北海道函館市駒場町12−2）が今年、開設130周年を迎えるにあたり、感謝を込めて、函館市内および競馬場内において「開設130周年記念イベント」を順次展開していくと発表した。開設130周年のシンボルとなる記念ロゴ、および記念ポスターを制作。ロゴのデザインは函館のシンボルである「函館山」と「ロープウェイ」、競馬場にほど近い「湯の川温泉」といった、函館ならではの象徴的なモチーフを取り入れ