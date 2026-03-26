タレントの松本明子（59）が24日、自身のインスタグラムを更新。1983年にデビューした自身を含む大沢逸美、桑田靖子、小林千絵、徳丸純子、木元ゆうこ、森尾由美による“お神セブン”メンバーの集まりを報告し、豪華な集合ショットを公開した。【写真】「懐かしい顔だらけ笑」還暦祝いに松本明子＆83年組“お神セブン”が集結松本は「同期、逸美ちゃん還暦祝い（お祝い）」「今年はお神セブン、還暦祝いラッシュの特別な年です