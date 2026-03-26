キャノピーbyヒルトン大阪梅田では、2026年3月16日より、肥後橋の人気パティスリー「Seiichiro,NISHIZONO」とコラボレーションした3種類の「オリジナルバターサンド」が登場。ホテル1階のカフェ「Bean there, UMEDA」にて、ドリンクやサンドイッチとのセットで楽しめるほか、詰め合わせのギフトセットも用意されています。期間限定で、ここでしか味わえない特別なラインナップです。 《3種のバター