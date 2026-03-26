日本外国特派員協会での記者会見を前に撮影に応じる、八代目尾上菊五郎さん（右）と六代目尾上菊之助さん＝26日午前、東京都千代田区歌舞伎俳優の八代目尾上菊五郎さん（48）が大名跡襲名から1年を前に、東京都内の日本外国特派員協会で26日、記者会見し「名前を受け継ぐということは歴代の魂と責任を背負うということ。過去から頂いたものを現代に生かし、後世に伝えるのが役割」と重責と向き合う思いを語った。菊五郎という