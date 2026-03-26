いよいよ27日開幕するモータースポーツの最高峰、F1™日本グランプリ。会場は早くも多くのファンで盛り上がっています。日本グランプリが行われる三重県の鈴鹿サーキットでは…黒瀬翔生アナウンサー：日本GPの開幕を明日に控える鈴鹿サーキットです。開幕前日現在ファンのみなさんに向けてホームストレートとピットレーンが開放されています。開幕を前にこの日は時速300キロを越えるF1マシンが走り抜けるコースを一般開放。フ