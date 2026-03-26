■26日(木)の全国天気北海道はこのあとも青空が広がるでしょう。西日本や東海も晴れ間が広がりそうです。一方、東北と関東は午後も雨が降ったりやんだりで、傘の手放せない一日となるでしょう。■予想最高気温日差しが届く西日本や東海は前日より高いところが多いでしょう。前日と比べて、高知は7℃高い22℃、広島は8℃高い22℃、名古屋は3℃高い17℃の予想です。一方、東京は前日と同じくらいで13℃、空気がヒンヤリとするでしょ