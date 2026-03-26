1年で30キロものダイエットに成功した女性がそのビフォーアフターを投稿すると、3300件以上の“いいね”を集め話題となりました。【アフター写真】30キロの減量に成功した現在の姿投稿したのは33歳の会社員・megumiさん（@meg___u728）。「30キロダイエットしても二重瞼にならんくて目つきはそのまま！仕方ない！笑」の投稿に、コメント欄には「憧れのオシャレ顔だ」「目元が魅力的ですけど」「垢抜けててすごい」といった声が寄