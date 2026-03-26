「ゴールデン・レトリバー、弱い者の味方すぎる。」【動画】「もう、これ以上はやめて！」とママをにらむ犬さんそんな一言とともにInstagramに投稿された動画が、935万再生、22.6万いいねを集めて話題になっています。動画に出てくるのは、大型犬ゴールデン・レトリバーのきなこちゃんと3兄弟の次男くん8歳。エスカレートしてしまったという兄弟ゲンカでママに叱られてしまった次男くん。悲しい表情で、逃げ込むようにきなこち