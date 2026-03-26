妊活中の社会人女性の4割弱「収入減を経験」――そんな調査結果が、男性不妊治療を行う医療法人社団マイクロ会 銀座リプロ外科（東京都中央区）による「妊活中の社会人女性」に関する実態調査でわかりました。こども家庭庁は2026年4月から、不妊治療で遠方の医療機関に通院する際の交通費を最大8割補助する方針を示すなか、経済・時間・情報の各側面に課題が残っている実態が明らかになりました。【調査結果を見る】妊活が与える仕