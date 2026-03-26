あす（27日）から春のライトアップが始まる高松市の栗林公園で昨夜（25日）、試験点灯が行われました。 【写真を見る】あす（27日）から春のライトアップ 高松市の栗林公園で試験点灯【香川】 見ごろを迎えたエドヒガンやヒガンザクラをほのかに照らします。栗林公園、恒例の春のライトアップです。日に日に華やかさを増す桜や園内各所に植えられた松が昼間とは違う表情をみせます。今年は南側の「講武射（こうぶしゃ）」【※