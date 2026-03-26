備前市出身の備前焼作家、延原勝志さんの作陶展が岡山市北区の百貨店で開かれています。 【写真を見る】備前焼作家・延原勝志さんの作陶展「還元で焼くと青備前、酸化で焼くとこういう赤色に」【岡山】 備前焼の食器や花入れなど約150点が並びます。岡山高島屋で開かれている延原勝志さんの作陶展です。延原さんは、備前市の出身で、2011年に伝統工芸士に認定された備前焼作家です。植物を焼き付ける緋襷という装飾技法で作られ