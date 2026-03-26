国道377号のさぬき市多和兼割から東かがわ市五名までの約4.7キロが、事故の影響できょう（26日）正午現在、通行止めになっています。 【地図】はらいがわトンネル内で自損事故国道377号のさぬき市多和兼割～東かがわ市五名まで通行止め【香川】 警察によりますと、きょう午前8時半ごろ、東かがわ市五名の国道377号「はらいがわトンネル」内で自損事故がありました。 この影響で、さぬき市多和兼割の「民宿八十窪東側三