私（セリナ、30才）は、両親と実家で暮らしています。積極的に人とコミュニケーションをとることは得意ではありません。ただ会社勤めをしながらそれなりに友達とも繋がっているし、一人で過ごす時間も好きでした。でも母はそんな私を不憫に思っているのでしょう。兄家族との食事や外出など、何かにつけて私を誘ってきます。私も内向的な性格で心配させている自覚があるので、せめてもの親孝行で母の言うことは聞くようにしていたの