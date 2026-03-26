高松市は、令和8年4月1日付の人事異動を公表しました。今回の異動総数は1,142人で、前年度比98人減となっています。 【名簿一覧を見る】高松市職員人事異動 異動の基本方針として、「人がつどい 未来に躍動する 世界都市・高松」の実現に向け、効率的・効果的な組織体制の整備と、喫緊の行政課題への対応を重点に置いています。 注目されるのは女性管理職員の登用状況です。女性管理職員数は昨年度比3人増の149人となり、全管