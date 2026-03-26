プロ野球は27日にセ・パ両リーグが開幕します。ソフトバンクホークスは、本拠地のみずほペイペイドームで日本ハムとの開幕戦に挑みます。2026年シーズンの幕開けとともに、ホークスを深掘りする名物コラム「好球筆打」も本格的にスタートします。ホークス担当記者歴20年超の石田泰隆記者がチームの裏側、選手や関係者の本音に迫るファン必見のコラムです。リーグ3連覇を目指す今季の戦いぶりは、豊富な取材経験を誇るベテラ