福岡県は26日、県内の定点医療機関から16〜22日に報告されたインフルエンザの感染者数が、前週比0・86倍の1387人だったと発表した。1医療機関当たりは11・37人。5週連続で減ったものの、県は昨年11月下旬から出している警報を維持している。1医療機関当たり10人を下回れば警報を解除する。新型コロナウイルスの感染者数は前週比0・63倍の32人だった。