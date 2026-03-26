来月７日に告示される西川町長選挙について、前回の町長選に出馬した新人の大泉敏男さんがきのう、出馬する意向を表明しました。 【写真を見る】「パワハラ問題も一つの争点」西川町長選挙新人の大泉敏男さんが出馬の意向を表明前回の町長選にも出馬（山形） 西川町長選に立候補を表明大泉敏男氏「若い人たちの未来を明るいものにしたい、高齢者の不安を無くしたい」 西川町長選挙に立候補を表明したのは、西川町に住む新