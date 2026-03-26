スライスを止めるためには、フェースをしっかりして閉じてインパクトを迎えたい。でも、どうしてもフェースターンができないという人もいるだろう。ドローを打つために、女子プロが実践しているセットアップを教えてもらった。【連続写真】ボールをトゥ寄りにセットしてドローを打つ臼井麗華のドライバースイングインパクト時のフェースの向きが球筋を決める9割の要素。つまりスライスを出なくするには、フェースを返して閉じて