ブリヂストンから、新作ボールのアナウンス。「マチュアゴルファーの大きな飛距離をサポートする「メガ飛び」性能を誇るゴルフボール『TOUR B JGR』から、撥水機能を搭載した『TOUR B JGR SPLASH』を4月10日に発売します。価格はオープンです」と、同社広報。【画像】ハイスピードカメラによる「撥水加工」の有り・無し比較「『TOUR B JGR』と同じ打感や飛距離性能を持ちながら、ボール表面に撥水コーティングを施すことにより、飛