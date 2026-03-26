＜アクサレディス事前情報◇26日◇UMKカントリークラブ（宮崎県）◇6539ヤード・パー72＞開幕戦の「ダイキンオーキッドレディス」で自己最高の12位タイに入ったプロ4年目の皆吉愛寿香。自身2戦目となった「Vポイント×SMBCレディス」は初日89位と出遅れたが2日目以降に巻き返して25位タイに入るなど、今季飛躍を感じさせる。【写真】”ヤワカル”シャフト×「G440 LST」が最高の組み合わせ「今までドライバーに不安があったので