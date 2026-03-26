俳優の吉高由里子（37）が24日、自身のXを更新。スパイスから手作りしたキーマカレーを披露し、反響を呼んでいる。【写真】「寝起きでカレー作れるってすごすぎる」“スパイスから”自作した吉高由里子の手料理・キーマカレー吉高は「寝る前から強い気持ちで決めていた。明日は絶対キーマカレー食べたい！と」「次の日、私は目を開けた瞬間から1度も止まることなくスパイスからカレーを作った」と明かし、完成した食欲そそるキ