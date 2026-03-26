タレントのマギー審司（52）が26日までに、自身のインスタグラムを更新。「長女・長男・次女、3人の卒業式が無事に終わりました！今年は全員卒業でトリプル卒業式」「小中高だった子供達が、4月からは中高大に」と報告し、長女＆長男＆次女の卒業式での記念ショットを公開した。【写真】「小中高だった」長女＆長男＆次女の卒業式の記念ショット※2枚目〜小学校には3人合わせて12年間も通ったといい、「あっという間に時は流