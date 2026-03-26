精密機械製造会社「大川原化工機」（横浜市）の冤罪（えんざい）事件で、逮捕・起訴後に保釈が認められないまま亡くなった同社元顧問の遺族が、身体拘束を認めた裁判官の判断が違法だったとして、４月上旬にも国に約１億７０００万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こす方針を決めた。提訴するのは、同社元顧問の相嶋静夫さんの妻や子ら。相嶋さんは２０２０年３月、同社の噴霧乾燥機を不正輸出したとする外為法違反容疑