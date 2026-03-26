議会共和党の会合で発言するトランプ氏＝25日、首都ワシントン/Jim Watson/AFP/Getty Images（CNN）トランプ米大統領は25日、イランは合意を「強く」望んでいるものの、自国民や米国によって殺害される事態を恐れて「それを言い出せないでいる」との認識を示した。首都ワシントンで開催された下院共和党選挙対策部門の資金集め夕食会で述べた。「我々が中東でイランに対して行っているのは、いまだかつて誰も目にしたことがないよ