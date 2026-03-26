【スヌーピーとワクワクひみつクラブ】 5月14日 発売予定 価格： 4,800円（ダウンロード版） 980円（追加コンテンツ、ダウンロード版のみ） 5,780円（デラックスエディション） 3gooは、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用アドベンチャー「スヌーピーとワクワクひみつクラブ」を5月14日に発売する。3月26日に